Популярный актер Джейсон Стейтем известный по фильмам режиссёра Гая Ричи "Карты, деньги, два ствола", "Большой куш" и "Револьвер", снимется в новом шпионском триллере "Пять глаз" (Five Eyes).

Об этом пишет Deadline.

Стейтем будет играть главную роль, а Ричи станет режиссером и продюсером картины, производством которого займутся студии Miramax и STXfilms.

Сценарий к фильму напишут Айван Эткинсон и Марн Дэйвис, работавшие над “Джентльменами”.

“Джейсон имеет огромные кассовые сборы в мировом прокате, а вместе с Гаем Ричи они составляют невероятную комбинацию. Приятно вернуться к сотрудничеству с Гаем, Биллом и командой Miramax после “Джентльменов”, ставших нашим общим успехом”, – отметил глава правления STXfilms Адам Фогельсон.

Стейтем сыграет агента британской секретной разведывательной службы Ми-6, который начнет сотрудничество с международной организацией “Пять глаз”. Его задача – предотвратить распространение нового типа летального оружия, угрожающего подорвать относительную стабильность в мире.

Ожидается, что съемки картины начнутся в Европе в октябре нынешнего года.