Про це вони розповіли в спеціальному епізоді “Друзів”, повідомляє Just Jared.
“У першому сезоні я був сильно закоханий у Джен”, – сказав Девід.
“Це було взаємно”, – додала Дженніфер.
Девід також пояснив, чому між ними нічого не відбулося.
“Ми розійшлися, як у морі кораблі, тому що один з нас постійно був у стосунках, і ми ніколи не перетинали цю межу. Ми поважали це”, – сказав він.
Еністон, своєю чергою, розповіла про перший поцілунок зі Швіммером.
“Я одного разу сказала Девіду: “Буде такий облом, якщо ми з тобою вперше поцілуємося по національному телебаченню”. І справді, вперше ми поцілувалися в тій кав’ярні. Ми просто переспрямували все наше обожнювання і кохання один до одного на Росса і Рейчел”, – зазначила вона.
- Новина про повернення культового серіалу “Друзі” приємно шокувала мільйонну армію фанів. Поки глядачі з нетерпінням чекають возз’єднання улюблених акторів, ЗМІ розкривають деякі деталі. Детальніше читайте за посиланням.