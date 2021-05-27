Популярні актори Дженніфер Еністон і Девід Швіммер, які зіграли пару в культовому серіалі "Друзі", зізналися, що були закохані одне в одного під час фільмування шоу.

Про це вони розповіли в спеціальному епізоді “Друзів”, повідомляє Just Jared.

“У першому сезоні я був сильно закоханий у Джен”, – сказав Девід. “Це було взаємно”, – додала Дженніфер.

Девід також пояснив, чому між ними нічого не відбулося.

“Ми розійшлися, як у морі кораблі, тому що один з нас постійно був у стосунках, і ми ніколи не перетинали цю межу. Ми поважали це”, – сказав він.

Еністон, своєю чергою, розповіла про перший поцілунок зі Швіммером.

“Я одного разу сказала Девіду: “Буде такий облом, якщо ми з тобою вперше поцілуємося по національному телебаченню”. І справді, вперше ми поцілувалися в тій кав’ярні. Ми просто переспрямували все наше обожнювання і кохання один до одного на Росса і Рейчел”, – зазначила вона.