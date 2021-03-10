Об этом сообщает издание Pop Culture.

Лучшая подруга 52-летней Энистон – актриса Андреа Бендеуолд. 4 марта она отпраздновала день рождения. В честь праздника Энистон решила раскрыть смысл сделанной татуировки.

“С днем ​​рождения, Андреа. Ты мне стала как сестра, все-таки 37 лет дружим. И самое лучшее еще вперед”, — написала голливудская актриса в Instagram.

Как оказалось, у Дженнифер и Андреа – одинаковые тату на запястьях. Они сделали их в честь дружбы.

Кроме этого, ранее Энистон рассказывала, что считает 11 счастливым числом. Она родилась 11 февраля и верит, что эта цифра приносит ей удачу. Кроме этого, 11 напоминает ей о любимой собаке, которая умерла в 2011 году.