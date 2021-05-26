Популярна акторка Дженніфер Еністон, найбільш відома як виконавиця ролі Рейчел Грін у телевізійному серіалі "Друзі", в новому інтерв'ю тепло відгукнулася про колишнього чоловіка, голлівудського актора Бреда Пітта.

Про це повідомляє журнал Just Jared.

Так, завтра, 27 травня, на платформі HBO Max вийде спецвипуск серіалу “Друзі: Возз’єднання”.

Напередодні довгоочікуваної прем’єри Дженніфер Еністон, Кортні Кокс і Ліза Кудроу дали інтерв’ю для Access Hollywood.

На питання про те, хто став їх найулюбленішими запрошеними в серіал зірками, акторки назвали Бена Стіллера, Різ Візерспун, Чарлі Шина.

У якийсь момент Еністон додала: “Пітт був чудовим, фантастичним!”.

Нагадаємо, Бред з’явився в дев’ятій серії восьмого епізоду серіалу, в якому зіграв колишнього однокласника Рейчел Грін. За сюжетом, він її ненавидів.