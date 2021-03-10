48-летняя голливудская актриса Дженнифер Гарнер рассказала о том, как научилась принимать и любить свое тело, утратившее совершенство после трех родов.

Об этом она рассказала в подкасте Happy Mum, Happy Baby.

Она отметила, что ее фигура принадлежит к разряду тех, что не вернулись в прежнюю форму после родов. При этом, она приняла новое тело с благодарностью.

“Есть такие невероятные женщины, у которых отличная фигура, даже если у них много детей. Стройные бедра, живота нет. Это просто невероятно. У меня есть такие подруги, и я рада за них. Но я не такая. Это все не обо мне. Я могу много заниматься и быть вроде бы стройной, но я все равно выгляжу как мама троих детей. И всегда буду так выглядеть”, – сказала актриса.

Она отметила, что из-за оставшегося небольшого живота, у нее нередко спрашивают, не беременна ли.

“Мне 48 и я одинока, но это все еще случается”, – отметила Гарнер.

К слову, у актрисы есть 15-летняя дочь Вайолет и 12-летняя Серафина. Также у нее есть 9-летний сын Сэмюэль.