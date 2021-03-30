Голливудская актриса Дженнифер Лав Хьюитт впервые рассказала о том, что ее всегда задевали вопросы коллег и журналистов, касающиеся красоты ее тела. Они посыпались после выхода фильма "Сердцеедки" (Heartbreakers) в 2001 году.

Она поделилась этим в интервью изданию Vulture.

Актриса сказала, что “с отвращением” вспоминает вопросы, которые ей задавали журналисты 20 лет назад. По ее словам, тогда это казалось “круто”, но сейчас она считает те вопросы “отвратительными”.

Она отметила, что практически весь фильм на ее героине почти не было одежды, потому возникновение соответствующих вопросов – закономерно.

Тогда, в 2001 году, после выхода романтической комедии, один из телеведущих Крейг Килборн спросил Хьюитт о том, знает ли она о существовании веб-сайта, на котором ее фанаты обсуждают и оценивают ее грудь в разных нарядах.

Актриса сказала, что в то время ей было смешно, но теперь, в 42 года, она переосмыслила все и не хотела бы, чтобы ее 7-летняя дочь когда-нибудь все это увидела и прочла.

Она отметила, что на одну их пресс-конференций после выхода фильма надела белую футболку с надписью на груди: “Без силикона”. Дженнифер отметила, что обычно первый вопрос, который задавали журналисты, касался наличия силикона в груди.

Знаменитость ожидала, что после выхода комедии будут говорить о ее актерской игре, а вместо этого все разговоры свели к размеру груди.

“В течение очень долгого времени в моей карьере разговоры всегда были сначала о моем теле, а потом: “О да, ты тоже была великолепна в этом фильме”… Тогда, готовясь к интервью, я была уверена, что 20 из 40 минут будут посвящены груди и телу”, – вспомнила актриса.

Она сожалеет, что 20 лет только смеялась, слыша вопросы сексистского характера. По ее словам, нужно было реагировать по-другому и прекращать обсуждение своего же тела.