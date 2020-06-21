Лопес в Instagram разместила фото, на которых запечатлена в студии звукозаписи.

Певица позирует перед камерой в белой майке и кожаных шортах цвета карамели.

“Пришло лето, и мы готовим для вас кое-что “вкусненькое”, – написала Лопес.

“Не могу дождаться момента, когда вы наконец-то услышите, над чем мы работаем”, – спустя несколько часов после публикации первого анонса усилила интригу Лопес.