Лопес в Instagram разместила фото, на которых запечатлена в студии звукозаписи.
Певица позирует перед камерой в белой майке и кожаных шортах цвета карамели.
“Пришло лето, и мы готовим для вас кое-что “вкусненькое”, – написала Лопес.
“Не могу дождаться момента, когда вы наконец-то услышите, над чем мы работаем”, – спустя несколько часов после публикации первого анонса усилила интригу Лопес.
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