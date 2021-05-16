Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес повністю обірвали спілкування

Про це пише американський журнал People із посиланням на знайомого пари.
Повідомляється, Дженніфер і Алекс повністю обірвали спілкування після чуток про те, що Лопес знову зустрічається зі своїм колишнім коханим, актором Беном Аффлеком.
“Алекс не в захваті. Це безперечно зачепило його его”, – повідомило джерело.
За словами знайомого пари, Лопес більше не довіряє Родрігесу і не хоче втрачати час, спілкуючись з ним.
Нагадаємо, що голлівудський актор Бен Аффлек і акторка Дженніфер Лопес провели відпустку на гірськолижному курорті в Монтані. Це сталося через тиждень після того, як пару вперше сфотографували, коли обидва проводили час разом в будинку Лопес в Лос-Анджелесі.
- Лише 15 квітня Дженніфер Лопес і 45-річний спортсмен Алекс Родрігес офіційно оголосили про те, що розривають свої заручини. За їхніми словами, вони залишилися друзями та будуть підтримувати один одного в будь-яких починаннях.
- Родрігес досі не може оговтатися від розриву заручин Дженніфер Лопес і вражений її відпочинком з колишнім Беном Аффлеком.
- Також повідомлялося, що Дженніфер Лопес важко переживає розрив заручин з Алексом Родрігесом, однак її підтримує колишній чоловік та діти.