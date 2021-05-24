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Дженніфер Лопес і Бен Аффлек підігріли чутки про возз’єднання

Співачка Дженніфер Лопес і актор Бен Аффлек провели вихідні в розкішному маєтку в Маямі.

Понедельник, 24 мая 2021, 15:18

Про це повідомляє американський журнал People.

Пару підловили папараці під час відпочинку в особняку співачки в Маямі (штат Флорида).

На фото 51-річна співачка стоїть на балконі в легкому світлому сарафані без макіяжу і з недбало зібраними волоссям, поряд з нею – Бен Аффлек.

Нові знімки підігріли чутки про те, що пара, яка розпалася у 2004 році, знову разом.

Фото: MIAMIPIXX/VEM/BACKGRID

Нагадаємо, що голлівудський актор Бен Аффлек і акторка Дженніфер Лопес провели відпустку на гірськолижному курорті в Монтані. Це сталося через тиждень після того, як пару вперше сфотографували, коли обидва проводили час разом в будинку Лопес в Лос-Анджелесі.

  • Лише 15 квітня Дженніфер Лопес і 45-річний спортсмен Алекс Родрігес офіційно оголосили про те, що розривають свої заручини. За їхніми словами, вони залишаються друзями та будуть підтримувати один одного в будь-яких починаннях.
  • Родрігес досі не може оговтатися від розриву заручин з акторкою й співачкою Дженніфер Лопес, тому він вражений її відпочинком з колишнім Беном Аффлеком.
  • Раніше повідомлялося, що Дженніфер Лопес важко переживає розрив заручин з екскоханим Алексом Родрігесом. Однак її підтримує колишній чоловік та діти.
  • 21 травня стало відомо, що Дженніфер Лопес продовжує підтримувати тісний зв’язок із колишнім бойфрендом Беном Аффлеком.
Теги: Бен Аффлек, Дженнифер Лопес

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