Дженнифер Лопес кардинально изменила имидж для нового клипа

Фото появились в Instagram голливудского колориста Криса Эплтона
Так, 51-летняя Лопес покрасила волосы в необычный лилово-розовый цвет. На фото она позирует в футуристической серебристом платье с откровенным декольте.
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По данным издания Page Six, смена имиджа певицы связана со съемками нового клипа на песню “Утром”.
Колорист опубликовал еще одно фото Лопес. На нем звезда позирует с короткими волосами. Похоже, именно этот мастер колдует над образами Джей Ло для новой видеоработы.
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