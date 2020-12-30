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Дженнифер Лопес кардинально изменила имидж для нового клипа

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес удивила поклонников кардинальной сменой имиджа.

Среда, 30 декабря 2020, 20:59

Фото появились в Instagram голливудского колориста Криса Эплтона

Так, 51-летняя Лопес покрасила волосы в необычный лилово-розовый цвет. На фото она позирует в футуристической серебристом платье с откровенным декольте.

 

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Допис, поширений Chris Appleton (@chrisappleton1)

По данным издания Page Six, смена имиджа певицы связана со съемками нового клипа на песню “Утром”.

Колорист опубликовал еще одно фото Лопес. На нем звезда позирует с короткими волосами. Похоже, именно этот мастер колдует над образами Джей Ло для новой видеоработы.

 

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Допис, поширений Chris Appleton (@chrisappleton1)

  • Ранее 51-летняя Дженнифер Лопес представила очень откровенный тизер на свой новый клип In the Morning.
  • Также певица и актриса Дженнифер Лопес призналась, что дважды переносила свадьбу с ее женихом Алексом Родригесом.
Теги: Дженнифер Лопес, колір волосся, имидж

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