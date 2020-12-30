Дженнифер Лопес кардинально изменила имидж для нового клипа

Фото появились в Instagram голливудского колориста Криса Эплтона

Так, 51-летняя Лопес покрасила волосы в необычный лилово-розовый цвет. На фото она позирует в футуристической серебристом платье с откровенным декольте.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Chris Appleton (@chrisappleton1)

По данным издания Page Six, смена имиджа певицы связана со съемками нового клипа на песню “Утром”.

Колорист опубликовал еще одно фото Лопес. На нем звезда позирует с короткими волосами. Похоже, именно этот мастер колдует над образами Джей Ло для новой видеоработы.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Chris Appleton (@chrisappleton1)