Видео опубликовано на YouTube-канале The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.
Фэллон вызвал Лопес на своеобразный “танцевальный баттл”. По его условиям, после всего одного просмотра танца из TikTok участники должны были максимально точно воспроизвести увиденные движения.
Певица мастерски справилась с поставленной задачей: звезда сразу же повторила все движения из видео. Телеведущий же не мог похвастаться такими танцевальными талантами.
- Ранее более десятка музыкантов с мировым именем провели восьмичасовой онлайн-концерт “Единый мир: дома вместе” в поддержку медработников, которые борются с коронавирусом. В мероприятии принимали участие Билли Айлиш, Дженнифер Лопес, The Killers, Тейлор Свифт, Стиви Уандер, Леди Гага, The Rolling Stones, Селин Дион, Элтон Джон, Шон Мендес, Лиззо и многие другие.
- Во время этого концерта было собрано больше 127 миллионов долларов для Всемирной организации здравоохранения.