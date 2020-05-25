Голливудская актриса и певица Дженнифер Лопес приняла вызов ведущего Джимми Фэллона и повторила популярные танцевальные движения из TikTok.

Видео опубликовано на YouTube-канале The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

Фэллон вызвал Лопес на своеобразный “танцевальный баттл”. По его условиям, после всего одного просмотра танца из TikTok участники должны были максимально точно воспроизвести увиденные движения.

Певица мастерски справилась с поставленной задачей: звезда сразу же повторила все движения из видео. Телеведущий же не мог похвастаться такими танцевальными талантами.