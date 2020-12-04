Певица и актриса Дженнифер Лопес призналась, что дважды переносила свадьбу с ее женихом Алексом Родригесом.

Об этом пишет Page Six.

Как известно, Лопес и Родригес официально обручились еще в марте 2019 года.

“Нам пришлось отменить свадьбу… из-за COVID, из-за карантина. И на самом деле мы сделали это дважды, о чем люди не знают“, – рассказала Лопес.

Она добавила, что в данный момент пышная свадьба не является главным приоритетом для пары.

“Мы как бы отпустили это на секунду, и я не знаю, что мы собираемся делать. Сейчас мы думаем так: “Давай просто все это переждем“. Спешить некуда. У нас все в порядке. Это случится, когда придет время“, – подчеркнула актриса.

Напомним, Лопес и Родригес знакомы с 2005 года, но близко общаться друг с другом они начали только зимой 2017-го.