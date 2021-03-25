Американская актриса Джессика Альба, карьера которой началась еще в 13 лет, впервые рассказала, почему ушла из кино.

Об этом пишет People.

“Моя мать болела раком в очень молодом возрасте. Многие женщины в моей семье переболели различными видами рака, ни один из них не был генетическим”, – сказала Альба.

Актриса добавила, что она также “росла с хроническим заболеванием”.

“До 11 лет мне сделали пять операций. У меня была хроническая аллергия, и в детстве меня часто госпитализировали. В какой-то момент я поняла, что хочу жить, процветать и проводить как можно больше времени с этим маленьким человеком, которого я привела в этот мир. Осознала, что здоровье — это важно. Я хотела, чтобы мой ребенок тоже был здоров. Ужасно сложно быть счастливым, когда ты болеешь”, – подчеркнула Альба.

Она также отметила, что это именно те причины, по которым она отказалась от съемок.

На данный момент Джессика замужем за Кэшэм Уорреном и воспитывает с ним троих детей: 12-летнюю Онор, 10-летнюю Хэвен и трехлетнего Хэйса.

Теле- и кинокарьера для Альбы началась в 13 лет с ее появления в фильме “Затерянный лагерь” и сериале “Тайный мир Алекс Мак”. Позже Джессика снималась в различных фильмах, включая “Город грехов” (2005), “Фантастическая четверка” (2005), “Фантастическая четверка 2: Вторжение Серебряного серфера” и “Удачи, Чак” (2007).