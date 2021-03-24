Певица Джессика Симпсон подготовила к печати обновленное издание своей книги "Open Book". Она добавила туда откровенные страницы из личного дневника.

Об этом Симпсон написала в Instagram.

Это будет обновленное издание книги в мягкой обложке.

Главное, чем собирается поделиться певица – переживаниями из-за развода с бывшим супругом Ником Лэчи. В частности, Симпсон рассказала о том, что боялась оставаться одна. Пара рассталась в 2005 году после семи лет семейной жизни.

“Я не хотела больше выходить замуж, но я также боялся остаться наедине с собой, даже спать ночью… В доме тишина. Все неподвижно. Я сижу в одиночестве. Плачу. Чувствую себя одинокой…” – написала певица.

Певица поделилась, что в тот момент ей было очень больно, так как бывший супруг быстро нашел себе другую женщину.

“Так, Ник, ты уже с другой? Похоже, ты забыл о любви, о которой говорил со мной … Это только потому, что я одна в темноте и некому назвать меня “своей”.

Сейчас Симпсон замужем за Эриком Джонсоном, и у них трое детей: Берди Мэй, 2 года, Максвелл Дрю, 8 лет, и Эйс Кнут, 7 лет.

В новом предисловии к книге Симпсон сказала, что была взволнована отзывами читателей: “Я не знала, что это было лишь начало разговора”.