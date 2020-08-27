Фото она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.
Снимки сделали два известных фотографа — Луиджи и Янго. Визажистом Хадид выступила Эрин Парсонс.
“Растет ангел”, — подписала одно из фото модель.
1 мая Джиджи Хадид впервые прокомментировала слухи о своей беременности и подтвердила, что она и ее парень Зейн Малик ждут рождения первенца. Отметим, что с бывшим участником группы “One Direction” Зейном Маликом модель вместе с 2015 года: за это время пара сходилась и расходилась несколько раз.
- Голливудский актер Орландо Блум и певица Кэти Перри стали родителями – у них родилась дочь Дейзи Дав Блум (Daisy Dove Bloom).