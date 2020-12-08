Covid-19 Украина

обновлено 08.12.2020 в 18:01

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Джиджи Хадид показала детскую комнату своей дочери

Популярная модель Джиджи Хадид показала детскую комнату своей дочери.

Вторник, 8 декабря 2020, 18:20

Об этом пишет PEOPLE.

Так, супермодель поделилась несколькими ранее не опубликованными фотографиями, сделанными во время ее беременности, в том числе снимком, сделанным накануне родов. Она также показала комнату своей дочери.

“Обустройство и времяпрепровождение в ее детской действительно помогло мне почувствовать себя подготовленной, когда я слишком сильно накрутила себя”, – отметила Джиджи.

Отметим, что о рождении дочери 25-летней Хадид и ее 27-летнего бойфренда, певца Зейна Малика стало известно 24 сентября.

С бывшим участником группы “One Direction” модель вместе с 2015 года: за это время пара сходилась и расходилась несколько раз.

  • Ранее американская модель Джиджи Хадид, находясь на последних месяцах беременности, снялась в фотосессии без нижнего белья в прозрачном платье.
Теги: Джиджи Хадид, фото, донька, кімната, модель

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