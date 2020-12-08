Джиджи Хадид показала детскую комнату своей дочери

Об этом пишет PEOPLE.
Так, супермодель поделилась несколькими ранее не опубликованными фотографиями, сделанными во время ее беременности, в том числе снимком, сделанным накануне родов. Она также показала комнату своей дочери.
“Обустройство и времяпрепровождение в ее детской действительно помогло мне почувствовать себя подготовленной, когда я слишком сильно накрутила себя”, – отметила Джиджи.
Отметим, что о рождении дочери 25-летней Хадид и ее 27-летнего бойфренда, певца Зейна Малика стало известно 24 сентября.
С бывшим участником группы “One Direction” модель вместе с 2015 года: за это время пара сходилась и расходилась несколько раз.
- Ранее американская модель Джиджи Хадид, находясь на последних месяцах беременности, снялась в фотосессии без нижнего белья в прозрачном платье.