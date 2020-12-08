Джиджи Хадид показала детскую комнату своей дочери

Об этом пишет PEOPLE.

Так, супермодель поделилась несколькими ранее не опубликованными фотографиями, сделанными во время ее беременности, в том числе снимком, сделанным накануне родов. Она также показала комнату своей дочери.

“Обустройство и времяпрепровождение в ее детской действительно помогло мне почувствовать себя подготовленной, когда я слишком сильно накрутила себя”, – отметила Джиджи.