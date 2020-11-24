Снимки она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

Примечательно, что молодая мама уже украсила дом к Рождеству, которое для ее новорожденной дочери будет первым. На фото можно увидеть елки, игрушки и прочий декор.

“Абсолютно новый вид занятости и усталости. Но она моя лучшая подруга, поэтому и украшения к Рождеству ей положены раньше”, – отметила Хадид.

Отметим, что о рождении дочери 25-летней Хадид и ее 27-летнего бойфренда, певца Зейна Малика стало известно 24 сентября.

С бывшим участником группы “One Direction” модель вместе с 2015 года: за это время пара сходилась и расходилась несколько раз.