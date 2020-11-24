Снимки она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.
Примечательно, что молодая мама уже украсила дом к Рождеству, которое для ее новорожденной дочери будет первым. На фото можно увидеть елки, игрушки и прочий декор.
“Абсолютно новый вид занятости и усталости. Но она моя лучшая подруга, поэтому и украшения к Рождеству ей положены раньше”, – отметила Хадид.
Отметим, что о рождении дочери 25-летней Хадид и ее 27-летнего бойфренда, певца Зейна Малика стало известно 24 сентября.
С бывшим участником группы “One Direction” модель вместе с 2015 года: за это время пара сходилась и расходилась несколько раз.
- Ранее американская модель Джиджи Хадид, находясь на последних месяцах беременности, снялась в фотосессии без нижнего белья в прозрачном платье.