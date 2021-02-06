Джиджи Хадид призналась, что родила дочь дома в надувной ванной

Американская супермодель Джиджи Хадид впервые после родов появилась на обложке Vogue и дала откровенное интервью о рождении дочери.

Об этом сообщают #Буквы.

В частности, звезда призналась, что решила рожать дома, ведь так, по ее мнению, было безопаснее в условиях пандемии коронавируса. Ее домашние роды длились 14 часов в надувной ванне. При этом, сначала знаменитость планировала рожать в клинике Нью-Йорка.

В интервью журналу Vogue Хадид призналась, что родила дочь на семейном ранчо в Пенсильвании. Она хотела, чтобы в момент рождения ребенка рядом были родные, но по условиям больничных родов это было бы невозможно.

“Когда вы видите, как кто-то рожает, это выглядит несколько иначе. Я, наверное, была, как сумасшедшая или как животное. Когда Кхай наконец-то появилась на свет, Зейн буквально сразу поймал ее на руки”, – поделилась модель.

На родах присутствовали акушерка, ее помощница, сестра модели Белла, мама Иоланда и муж Зейн Малик.

Отметим, что модель решила с головой окунуться в материнство. Она отказалась от нянь и помощниц. Хадид занимается младенцем самостоятельно.

“Она решила полностью заботиться о ребенке самостоятельно. И я думаю, что эта связь очень важна. Я горжусь тем, что вижу ее лицо в журналах, но увидеть, как она родила, было совсем другим уровнем гордости. Я уже не смотрю на нее, как на дочь, я смотрю на нее, как на мать”, – рассказала мама модели.