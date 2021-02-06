Covid-19 Украина

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Джиджи Хадид призналась, что родила дочь дома в надувной ванной

Американская супермодель Джиджи Хадид впервые после родов появилась на обложке Vogue и дала откровенное интервью о рождении дочери.

Суббота, 6 февраля 2021, 19:25

Об этом сообщают #Буквы.

В частности, звезда призналась, что решила рожать дома, ведь так, по ее мнению, было безопаснее в условиях пандемии коронавируса. Ее домашние роды длились 14 часов в надувной ванне. При этом, сначала знаменитость планировала рожать в клинике Нью-Йорка.

В интервью журналу Vogue Хадид призналась, что родила дочь на семейном ранчо в Пенсильвании. Она хотела, чтобы в момент рождения ребенка рядом были родные, но по условиям больничных родов это было бы невозможно.

“Когда вы видите, как кто-то рожает, это выглядит несколько иначе. Я, наверное, была, как сумасшедшая или как животное. Когда Кхай наконец-то появилась на свет, Зейн буквально сразу поймал ее на руки”, – поделилась модель.

На родах присутствовали акушерка, ее помощница, сестра модели Белла, мама Иоланда и муж Зейн Малик.

Отметим, что модель решила с головой окунуться в материнство. Она отказалась от нянь и помощниц. Хадид занимается младенцем самостоятельно.

“Она решила полностью заботиться о ребенке самостоятельно. И я думаю, что эта связь очень важна. Я горжусь тем, что вижу ее лицо в журналах, но увидеть, как она родила, было совсем другим уровнем гордости. Я уже не смотрю на нее, как на дочь, я смотрю на нее, как на мать”, – рассказала мама модели.

Отметим, что о рождении дочери 25-летней Хадид и ее 27-летнего бойфренда, певца Зейна Малика стало известно 24 сентября.

С бывшим участником группы “One Direction” модель вместе с 2015 года: за это время пара сходилась и расходилась несколько раз.

  • Ранее американская модель Джиджи Хадид, находясь на последних месяцах беременности, снялась в фотосессии без нижнего белья в прозрачном платье.
Теги: пологи, Джіджі Хадід, Зейн Малік, народження, Vogue

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