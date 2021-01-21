Об этом пишет The New York Times.

Как и любая первая леди, входившая в Белый дом до нее, наряд Джилл Байден в день инаугурации не мог не привлечь внимания. Были предположения, какого американского дизайнера она выберет: Брэндона Максвелла или Кристиана Сириано, чьи платья она выбрала для Национального съезда Демократической партии. А возможно Тори Берча или Оскара де ла Рента?

Но, никто не мог предположить, что Джилл выйдет в среду, холодным вашингтонским утром, в синем пальто и платье от небольшого нью-йоркского бренда – Markarian, типичные эстетические отличия которого включают в себя опушку из перьев и пайетки.

Что известно о бренде Markarian?

Бренд Markarian, который был основан в 2017 году Александрой О’Нил, больше всего известен своими платьями для вечеринок. Благодаря эффектным рукавам и тонким силуэтам, бренд одевал таких знаменитостей, как Лора Дерн, Керри Вашингтон, Милли Бобби Браун, Анна Кендрик и других.

Но большая часть деятельности бренда заключается в разработке нестандартных вещей для особых мероприятий и свадеб. Стоимость большинства платьев прет-а-порте составляет от 1000 до 4000 долларов.

О’Нил, которая производит все в Нью-Йорке, часто описывает свои работы как романтические и неземные. Прежде чем основать Markarian, она, когда еще училась в колледже, вместе со своей сестрой Кристен основала лейбл Porter Grey. У него, кстати, также были известные поклонники, такие как Блейк Лайвли и Джессика Бил.

Почему выбор Джилл важен?

Отмечается, что первые леди по традиции носят одежду американских дизайнеров на всех торжествах по случаю инаугурации. К примеру, Мелания Трамп надела Ральфа Лорена во время церемонии приведения к присяге ее мужа, а Мишель Обама выбрала наряд от Тома Брауна.

Выбирая Markarian, относительно неизвестный модный бренд, доктор Байден привлекла непревзойденное внимание к молодому дизайнеру.

Такое случается не впервые. В 2009 году, когда Мишель Обама надела платье от Джейсона Ву, это был старт карьеры для начинающего дизайнера.

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