Covid-19 Украина

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Джо Джонас набил новую татуировку – поклонники думают, что это лицо Софи Тернер

Американский певец Джо Джонас набил новую татуировку на шее. Поклонники думают, что это лицо его супруги - Софи Тернер.

Четверг, 15 октября 2020, 13:37

Об этом пишет Entertainment Tonight.

Так, студия NAL Tattoo Studio опубликовала в Instagram фото одной из своих последних работ – татуировки на шее Джонаса.

На шее музыканта красуется черно-белый рисунок замочной скважины, в которой виднеется лицо девушки.

 

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👁 @joejonas

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Поклонники уверены, что новая татуировка посвящена Софи Тернер и именно она изображена на ней.

Стоит отметить, что у Джо уже есть тату, посвященные Тернер: цифра 15 на его пальце, означающая день, когда он сделал предложение.

Кроме того, на запястьях супругов набиты буквы: у Софи — J (Joe), а у Джо — S (Sophie).

  • Британская актриса Софи Тернер, наиболее известная по роли Сансы Старк в сериале “Игра Престолов”, и музыкант Джо Джонас в июле впервые стали родителями.
Теги: Джо Джонас, Софі Тернер, татуювання

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