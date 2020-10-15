Джо Джонас набил новую татуировку – поклонники думают, что это лицо Софи Тернер

Американский певец Джо Джонас набил новую татуировку на шее. Поклонники думают, что это лицо его супруги - Софи Тернер.

Об этом пишет Entertainment Tonight.

Так, студия NAL Tattoo Studio опубликовала в Instagram фото одной из своих последних работ – татуировки на шее Джонаса.

На шее музыканта красуется черно-белый рисунок замочной скважины, в которой виднеется лицо девушки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 👁 @joejonas Публикация от 𝖓 𝖆 𝖑 (@_n.a.l) 13 Окт 2020 в 11:37 PDT