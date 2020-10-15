Джо Джонас набил новую татуировку – поклонники думают, что это лицо Софи Тернер

Об этом пишет Entertainment Tonight.
Так, студия NAL Tattoo Studio опубликовала в Instagram фото одной из своих последних работ – татуировки на шее Джонаса.
На шее музыканта красуется черно-белый рисунок замочной скважины, в которой виднеется лицо девушки.
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Поклонники уверены, что новая татуировка посвящена Софи Тернер и именно она изображена на ней.
Стоит отметить, что у Джо уже есть тату, посвященные Тернер: цифра 15 на его пальце, означающая день, когда он сделал предложение.
Кроме того, на запястьях супругов набиты буквы: у Софи — J (Joe), а у Джо — S (Sophie).
- Британская актриса Софи Тернер, наиболее известная по роли Сансы Старк в сериале “Игра Престолов”, и музыкант Джо Джонас в июле впервые стали родителями.