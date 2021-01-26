Об этом пишет The Wrap.
Действия приквела будут происходить за 1200 лет до истории Геральта из Ривии, сериал расскажет о создании “первого прототипа Ведьмака” и о событиях, которые приведут к Сопряжению Сфер.
Джоди Тернер-Смит сыграет Айлу – воительницу, которая оставила свой клан и королеву, чтобы стать странствующим музыкантом. Однако трагедия на Континенте вынуждает ее вновь взять за клинок.
Шоураннером проекта выступает Деклан де Барра. Также над сериалом работают Лорен Шмидт Хиссрич и автор книжного цикла Анджей Сапковский.
- Ранее Netflix показал, как песня о “чеканной монете” из сериала “Ведьмак” звучит на разных языках.