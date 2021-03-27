Об этом пишет издание Popculture.

Пара поженилась в 2013 году, на данный момент у них двое детей: дочь Луна, родившаяся в апреле 2016 года, и сын Майлз, родившийся в мае 2018 года.

Дом, которым они в настоящее время владеют в Беверли-Хиллз, был прекрасным местом для воспитания их семьи, но теперь, похоже, стал маловат.

В доме много места, красивая прилегающая территория, и расслабляющий бассейн. Кроме того, он имеет семь спален и восемь ванных комнат. Также в нем есть тренажерный зал и домашний кинотеатр.