Об этом пишет издание Popculture.
Пара поженилась в 2013 году, на данный момент у них двое детей: дочь Луна, родившаяся в апреле 2016 года, и сын Майлз, родившийся в мае 2018 года.
Дом, которым они в настоящее время владеют в Беверли-Хиллз, был прекрасным местом для воспитания их семьи, но теперь, похоже, стал маловат.
В доме много места, красивая прилегающая территория, и расслабляющий бассейн. Кроме того, он имеет семь спален и восемь ванных комнат. Также в нем есть тренажерный зал и домашний кинотеатр.
- Популярная певица, актриса и дизайнер Рианна приобрела особняк в Беверли-Хиллз (США) стоимостью 13,8 млн долларов (более чем 360 млн гривен).