Об этом пишет Variety.

Ежегодная международная премия High Note отмечает выдающиеся достижения на протяжении всей жизни артистов, использующих свою музыку как уникальную платформу для продвижения социальной справедливости во всем мире.

“Я верю в силу музыки, которая вдохновляет нас, объединяет наши сердца, выражает чувства, для которых одних слов недостаточно, пробуждает нас от самоуспокоенности, вдохновляет и подпитывает социальные движения. У деятелей искусства есть богатые традиции активизма. У нас есть уникальная возможность связаться с людьми там, где они есть, за пределами политических разделений, границ и разрозненности. И для меня было привилегией использовать свой голос и свою платформу для продвижения дела равенства и справедливости“, – отметил Ледженд.