Голливудский актер Джон Траволта впервые после смерти жены опубликовал пост в соцсети.

Он показал видео, как танцует с дочерью.

На видео Траволта танцует медленный танец с дочерью Эллой в память о любимой жене.

“Моя дочь Элла и я танцуем в память о маме. Одним из самых любимых занятий Келли было танцевать со мной”, – написал актер.

Как известно, супруги познакомились в конце 80-х, а осенью 1991 года Траволта и Престон поженились. У них было трое общих детей – сын Джетт, дочь Элла и сын Бен.

Их старший сын, Джетт Траволта, погиб 2 января 2009 года в возрасте 16-ти лет в результате эпилептического припадка.