Популярные актеры Джонатан Риз Майерс и Джон Малкович исполнили главные роли в триллере о пандемии The Survivalist (Выживший).

Об этом пишет Hollywood Reporter.

Действие картины происходит спустя полтора года после краха цивилизации из-за вируса.

По сюжету бывший агент ФБР, которого сыграл Майерс, вынужден защищать девушку с иммунитетом к болезни от опасного лидера банды, которого исполнил Малкович.

Сценарий фильма написал Мэттью Роджерс, а продюсером и режиссером выступил Джон Кейес.

Дата премьеры ленты пока не разглашается.