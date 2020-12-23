Об этом пишет Hollywood Reporter.
Действие картины происходит спустя полтора года после краха цивилизации из-за вируса.
По сюжету бывший агент ФБР, которого сыграл Майерс, вынужден защищать девушку с иммунитетом к болезни от опасного лидера банды, которого исполнил Малкович.
Сценарий фильма написал Мэттью Роджерс, а продюсером и режиссером выступил Джон Кейес.
Дата премьеры ленты пока не разглашается.
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