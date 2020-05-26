Об этом актер рассказал в Instagram.
На полотне Депп изобразил бутылку алкоголя.
Он рассказал, что начал писать картину в 2006 году. Затем 14 лет он не прикасался к полотну, а лишь, “в лучшем случае, время от времени на нее смотрел”.
По словам актера, картина всегда “держалась в голове”, как “незавершенное дело”.
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“Удивительно, как какие-то вещи на несколько месяцев вызывают у нас чистое, сильное сосредоточение и отдачу. А потом неожиданно ветер меняется, и мы переключаемся на другое. И слишком надолго эти более ранние интересы и страсти, к сожалению, отходят на второй план и находятся в бескрайних уголках какого подвала барахольника в мозге, покрытые кучами других вещей, которые в моем черепе не хватало места … до недавнего времени”, – написал актер.
- Во время карантина голливудский актер также зарегистрировался в социальной сети Instagram.