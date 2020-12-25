Известный голливудский актер Джонни Депп намерен обжаловать решение суда по делу о клевете против популярного таблоида The Sun. Эта информация является официальной.

Об этом сообщает издание The Guardian.

Адвокаты Джонни Деппа заявили, что считают решение суда нечестным, поэтому инициировали продолжение судебного разбирательства. Депп уверен, что судья не принял во внимание все доказательства, был необъективным и не смог внятно объяснить, почему стал на сторону The Sun.

Дело в том, что после проигрышного суда стороне Деппа запретили обжаловать приговор. Его юристы обратились в Апелляционный суд с просьбой назначить повторное рассмотрение иска. Депп отмечает, что принятое решение является “абсолютно неправильным” и “явно опасным”.

“Судья не изучил доводы сторон с необходимой тщательностью, на которую все могли бы рассчитывать. Его выводы – пустые утверждения, без объяснения того, как судья к ним пришел. Он сначала принял для себя тот факт, что госпожа Херд права в своих высказываниях, даже не рассмотрев доказательства обратного”, – заявили юристы актера.

Кстати, Депп обжаловал приговор по делу против бывшей жены Эмбер Герд. Суд состоится уже через несколько недель.

Напомним, Джонни Депп и Эмбер Херд познакомились на съёмках фильма “Ромовый дневник”. Об их отношениях стало известно в 2012 году.

В 2015 актеры поженились, но вскоре развелись. В мае 2016 Эмбер Херд подала на развод. Через несколько дней стало известно, что Деппу запрещено приближаться к актрисе на расстояние менее 30 метров.