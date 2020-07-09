Об этом пишет People.

Депп объяснил, что никогда не поощрял свою дочь употреблять марихуану, а решил дать ей попробовать наркотики, чтоб уберечь ее.

“Моей дочери было 13 лет, и, как мы все знаем, в 11, 12 и 13 лет, когда вы идете на вечеринку в старшей школе, к вам подходят люди, которые захотят напоить вас, потому что они пьют”, – рассказал он и добавил, что сказал Лили-Роуз: “Послушай, милая, если ты на вечеринке, и кто-то вручает тебе косяк, возьми и передай его другому”.

Актер отметил, что не стоит экспериментировать с наркотиками в компании незнакомых людей. Поэтому он попросил дочь обратиться к нему, когда она будет готова их попробовать.

Депп вспомнил, что спустя какое-то время Лили-Роуз пришла к нему и сказала, что она “готова”. По его словам, прежде, чем дать дочери наркотики, он обсуждал этот вопрос с ее матерью Ванессой Паради.

“Я не хочу, чтобы 13-летний подросток впал в какую-то параноидальную депрессию. Я знал, что марихуана, которую я сам курил, заслуживает доверия и хорошего качества. Если это неправильно в ваших глазах, я ценю то, что вы думаете, но я воспитывал дочь, и я был ответственным родителем”, – отметил он.