Об этом пишет Page Six.

59-летний Клуни потерял вес ради роли астронома, пережившего апокалиптическое событие, в фильме “Полночное небо”. Но за четыре дня до того, как он должен был явиться на съемочную площадку, его срочно доставили в больницу с болями в животе.

В конечном итоге у актера диагностировали панкреатит, а на его восстановление ушли недели.

“Я думаю, что слишком старался быстро похудеть и, вероятно, не заботился о себе. Чтобы поправиться, потребовалось несколько недель, а как режиссеру это не так просто, потому что вам нужна энергия. Мы были на леднике в Финляндии, что усложнило нам работу”, – отметил Клуни.

Кроме того, для этой роли актеру также пришлось отрастить большую бороду.