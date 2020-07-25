Об этом сообщает Variety.
Производством картины займется кинокомпания Джорджа Клуни Smokehouse Pictures.
Роман “Нежный бар” был опубликован в 2005 году, спустя пять лет после того, как Морингер удостоился Пулитцеровской премии.
Сюжет рассказывает об авторе, который в детстве ищет замену своему отцу. Он оказывается в баре и начинает дружить со своим дядей Чарли и другими взрослыми мужчинами, а в конечном итоге вливается в их круг.
- В Сети обнародован трейлер ремейка известного фильма “За бортом”. В оригинальной версии киноленты главные роли исполнили Голди Хоун и Курт Рассел.