Писатель Джордж Мартин рассказал, что планирует закончить писать очередную книгу эпопеи "Песнь льда и пламени", по которой снят сериал "Игра престолов", в 2021 году.

Об этом он написал в своем блоге.

Мартин отметил, что во время пандемии он пишет по несколько часов. Однако, по его словам, книга будет огромной, поэтому ему потребуется еще много времени, чтобы ее закончить.

“Принудительная изоляция помогла мне писать. Каждый день часами я сижу над “Ветрами зимы” и уверенно продвигаюсь. Вчера я закончил очередную главу, другую написал три дня назад, а еще одну — на предыдущей неделе. Но нет, это не значит, что я закончу книгу завтра или ее опубликуют на следующей неделе. Это будет масштабное произведение и мне предстоит еще много работы“, – написал писатель.

Он уточнил, что надеется закончить книгу “Ветра зимы“ к фестивалю Worldcon в Новой Зеландии, который перенесли на лето 2021 года.