Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Источники сообщают, что контракт Мартина рассчитан на пять лет и достигает восьмизначной суммы.
Автор серии книг ”Песнь льда и огня”, которая стала основой сериала ”Игра престолов”, будет участвовать в разработке новых шоу для сети и ее стрим-сервиса HBO Max.
На данный момент HBO работает над пятью проектами по вселенной ”Игры престолов”. В их числе приквелы и некие дополнительные программы.
Ожидается, что кроме лент, основанных на ”Песни льда и огня”, Мартин снимет сериалы по мотивам романов ”Знаки дороги” Роджера Желязны и ”Кто боится смерти” Ннеди Окорафор.
- Генеральный директор Warner Media Джейсон Килару назвал примерные сроки начала съемок приквела “Игры престолов”.