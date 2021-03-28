Современный американский писатель-фантаст, сценарист и продюсер Джордж Мартин заключил долгосрочную сделку с HBO.

Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Источники сообщают, что контракт Мартина рассчитан на пять лет и достигает восьмизначной суммы.

Автор серии книг ”Песнь льда и огня”, которая стала основой сериала ”Игра престолов”, будет участвовать в разработке новых шоу для сети и ее стрим-сервиса HBO Max.

На данный момент HBO работает над пятью проектами по вселенной ”Игры престолов”. В их числе приквелы и некие дополнительные программы.

Ожидается, что кроме лент, основанных на ”Песни льда и огня”, Мартин снимет сериалы по мотивам романов ”Знаки дороги” Роджера Желязны и ”Кто боится смерти” Ннеди Окорафор.