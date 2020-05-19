Об этом бренд сообщил в своем Instagram-аккаунте.

“Наша 125-летняя история свидетельствует о способности нашей компании трансформироваться и заново изобретать себя, и я рад приветствовать в нашей компании блестящий творческий ум и сильную женщину-лидера Джованну. С ее выдающимся послужным списком в отрасли она будет исследовать новые рубежи и станет важной частью при написании следующей главы нашей истории успеха”, – отметил генеральный директор Swarovski Роберт Бухбауэр.

Сама Джованна, комментируя эту новость, заявила, что она в восторге.

“На протяжении десятилетий Swarovski освещал мир моды, дизайна, развлечений, да и всю креативную индустрию в целом. Я в восторге от того, что смогу провести в будущее творческое видение такого мощного бренда, как Swarovski”, – написала она в своем Instagram-аккаунте.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Giovanna Engelbert (@bat_gio) 18 Май 2020 в 11:40 PDT

Отмечается, что Энгельберт пересмотрит ассортимент продукции бренда во всех подразделениях. Первые изделия, произведенные под ее руководством, Swarovski покажет в коллекции весна-лето 2021.

Джованна Батталья Энгельберт, одна из самых влиятельных персон в итальянском мире моды и звезда стрит-стайл хроник, ранее она работала старшим редактором моды Vogue Japan.