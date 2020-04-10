Об этом сообщает издание Collider.

Сейчас проект находится на стадии разработки, команда “Джуманджи” ждет окончания пандемии коронавируса, чтобы приступить к активной работе.

Названия у нового сиквела пока нет.

Как известно, первая картина из цикла “Джуманджи” вышла в прокат в 1995 году. Тогда главную роль сыграл Робин Уильямс.

Перезапуск картины с названием “Джуманджи: Зов джунглей” с Дуэйном Джонсоном в главной роли вышел в декабре 2017 года, собрав в прокате 956 миллионов долларов.