Об этом сообщает издание Collider.
Сейчас проект находится на стадии разработки, команда “Джуманджи” ждет окончания пандемии коронавируса, чтобы приступить к активной работе.
Названия у нового сиквела пока нет.
Как известно, первая картина из цикла “Джуманджи” вышла в прокат в 1995 году. Тогда главную роль сыграл Робин Уильямс.
Перезапуск картины с названием “Джуманджи: Зов джунглей” с Дуэйном Джонсоном в главной роли вышел в декабре 2017 года, собрав в прокате 956 миллионов долларов.
- В сентябре 2017 года в Сети опубликовали второй трейлер к фильму “Джуманджи: Зов джунглей” с Дуэйном Джонсоном и Джеком Блэком.
- В конце июня вышел первый трейлер фильма “Джуманджи: Зов джунглей”, в котором сыграли Дуэйн Джонсон, Джек Блэк, Карен Гиллан и Кевин Харт.
- В новом фильме “Джуманджи” проклятой будет видеоигра, а не настольная игра, как в оригинале.