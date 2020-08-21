Covid-19 Украина

обновлено 21.08.2020 в 17:02

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DZIDZIO вместе с Молодежным симфоническим оркестром исполнил Гимн Украины

Украинский певец Михаил Хома (DZIDZIO) представил государственный Гимн Украины, записанный вместе с Молодежным симфоническим оркестром.

Пятница, 21 августа 2020, 18:20

Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте.

“По случаю Дня независимости дарю вам Гимн Украины в моем исполнении с Молодежным симфоническим оркестром под руководством Оксаны Линево. В это выполнение я вложил безграничную любовь к своему государству и ту силу, которая зажжет нас к победе! Слава Украине!”, – отметил певец.

Впервые перед широкой публикой Михаил Хома исполнил Гимн Украины на стадионе “Металлист” в Харькове перед футбольным матчем “Украина-Литва” в октябре 2019 года. Впоследствии его выбрали амбассадором Сборной Украины футболу.

Именно это и вдохновило артиста записать Государственный Гимн Украины.

Теги: Dzidzio, гимн, День независимости Украины

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