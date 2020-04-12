Видео опубликовано в YouTube.

Михаил Хома вместе с Молодежным симфоническим оркестром под руководством дирижера Оксаны Линив несколько месяцев назад начал работать над проектом “Государственный гимн Украины”. Во время этой работы у Михаила появилась идея записать молитву “Боже великий, единый, нам Украину храни”.

“В процессе подготовки к проекту “Государственный гимн Украины” в определенный момент я понял, что должен обязательно записать и духовный гимн Украины. У нас получилась отличная команда вместе с молодыми талантливыми музыкантами со всей Украины и молитву “Боже великий, единый …” они выполняли вместе со мной впервые”, – сказал Хома.

Работа над молитвой завершилась на Благовещение.

Режиссером видео стал Владимир Шурубура. Основной локацией для видео стал Софиевский собор (София Киевская).