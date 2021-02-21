Новый альбом Эда Ширана может выйти уже в 2021 году.

Об этом певец сообщил на своей странице в Instagram.

Ширан отпраздновал 30-летие, поблагодарил за поздравления и написал: “Я вернусь с четвертой частью серии чуть позже в этом году”.

Отметим, что 28 февраля 2019 года стало известно, что Эд Ширан тайно женился на своей подруге детства Черри Сиборн. Свадебная церемония состоялась накануне Рождества в английском графстве Саффолк. Эд и Черри знакомы еще с детства: они учились в одной школе. Однако встречаться начали только в 2015 году.