Ед Ширан і Кортні Кокс повторили легендарний танець Роса і Моніки з «Друзів»

Після прем'єри спецвипуску "Друзі: Возз'єднання" Кортні Кокс і співак Ед Ширан станцювали разом легендарний танець Моніки та Росса.

Відео танцю Кокс і Ширан виклали в Instagram.

Зірки повторюють рухи Моніки та Росса з 10 серії 6 сезону “Друзів”.

За сюжетом цього епізоду, Моніка й Росс приходять на новорічне шоу Діка Кларка, яке вони обожнювали ще з дитинства. Щоб привернути увагу камер, брат з сестрою вирішують виконати свій фірмовий танець шкільних часів.

За 15 годин відео в Instagram Кортні Кокс зібрало 8,3 мільйона переглядів, а на сторінці Еда Ширана – 5,8 мільйона переглядів.

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