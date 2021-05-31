Ед Ширан і Кортні Кокс повторили легендарний танець Роса і Моніки з «Друзів»

Відео танцю Кокс і Ширан виклали в Instagram.
Зірки повторюють рухи Моніки та Росса з 10 серії 6 сезону “Друзів”.
За сюжетом цього епізоду, Моніка й Росс приходять на новорічне шоу Діка Кларка, яке вони обожнювали ще з дитинства. Щоб привернути увагу камер, брат з сестрою вирішують виконати свій фірмовий танець шкільних часів.
За 15 годин відео в Instagram Кортні Кокс зібрало 8,3 мільйона переглядів, а на сторінці Еда Ширана – 5,8 мільйона переглядів.
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- Новина про повернення культового серіалу “Друзі” приємно шокувала мільйонну армію фанів. Поки глядачі з нетерпінням чекають возз’єднання улюблених акторів, ЗМІ розкривають деякі подробиці. Детальніше читайте за посиланням.