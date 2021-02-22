Об этом сообщает Deadline.

Роман вышел в 1982 году, тогда Кинг писал его под псевдонимом Ричард Бахман. Сюжет рассказывает о мрачной Америке будущего, где общество окончательно погрязло в жестоких развлечениях, включая всевозможные передачи.

Одной из них и стал “Бегущий человек”, в которой участники трущоб в течение месяца скрываются от киллеров, чтобы получить суперприз. Главный герой вступает в опасное соревнование, чтобы найти деньги на лечение маленькой дочки. Но дополнительная проблема заключается в том, что за время существования игры у неё так и не было победителя.

У истории уже выходила экранизация в 1987 году с Арнольдом Шварценеггером в главной роли, но она значительно отошла от первоисточника.

Новый фильм будет ближе к оригинальному материалу — Райт снимет картину. О своем интересе к роману Райт рассказывал ещё в 2017 году.

Проект заказала студия Paramount Pictures. Райт является режиссером фильмов “Скотт Пилигрим против всех”, “Типа крутые легавые” и “Зомби по имени Шон”. Сценаристом выступит Майкл Бэколл, продюсерами – Саймон Кинберг, Найра Парк и Одри Чон.

Актерский состав пока не разглашается.