Про це пише американський портал Deadline.

У сиквелі детектива Нортон зіграє детектива-джентльмена в парі з Деніелом Крейгом і Дейвом Батістою, який також нещодавно приєднався до касту.

Перший фільм був присвячений розслідуванню загадкового вбивства відомого автора кримінальних романів Харлан Тромбі. За сюжетом його знаходять мертвим після святкування 85-річчя. Основною версією стає самогубство, але приватний детектив Бенуа Блан сумнівається і починає допитувати всіх членів сім’ї письменника.

У фільмі окрім Крейга знялися Кріс Еванс, Ана де Армас, Джеймі Лі Кертіс, Майкл Шеннон, Тоні Коллетт, лійка Стенфілд та інші.

До цього Deadline писав, що Netflix купив права на фільм і дві частини продовження фільму “Ножі наголо” від режисера Райана Джонсона за рекордні 400 млн доларів.