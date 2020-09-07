Российский миллиардер Владислав Доронин, который 5 лет встречался с супермоделью Наоми Кэмпбелл, подал на нее в суд.

Об этом сообщает TMZ.

Согласно юридическим документам, Доронин утверждает, что Наоми отказывается возвращать деньги, которые он одолжил ей, и все еще держит некоторую его ценную собственность, которую миллиардер оценивает более чем в 3 миллиона долларов.

Сама Кэмпбелл пока не прокомментировала иск от экс-бойфренда.

Супермодель начала встречаться с российским миллиардером еще в 2008 году, и они были вместе пять лет. Доронин часто осыпал ее подарками, включая поездки на своей яхте и дом в форме древнеегипетского символа Уаджет на острове Клеопатры в Турции.