Об этом сообщает TMZ.
Согласно юридическим документам, Доронин утверждает, что Наоми отказывается возвращать деньги, которые он одолжил ей, и все еще держит некоторую его ценную собственность, которую миллиардер оценивает более чем в 3 миллиона долларов.
Сама Кэмпбелл пока не прокомментировала иск от экс-бойфренда.
Супермодель начала встречаться с российским миллиардером еще в 2008 году, и они были вместе пять лет. Доронин часто осыпал ее подарками, включая поездки на своей яхте и дом в форме древнеегипетского символа Уаджет на острове Клеопатры в Турции.
- О ней шутят: весь мир – ее подиум. Легендарная супермодель Наоми Кемпбелл в свои 50 лет выглядит так же великолепно, как и в 20-30. Как модель поддерживает свою красоту – читайте в материале #Букв.