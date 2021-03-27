Экс-муж Дженнифер Энистон ответил, станет ли гостем ее шоу

Об этом сообщает американское издание Entertainment Tonight.
49-летний Теру решил шутя ответить на этот вопрос, потому заявил, что продюсеры шоу могут прислать ему несколько страниц сценария.
Джастин и Дженнифер работают над проектами Apple TV +. Теру участвует в создании “Побережье москитов”, а Энистон заметили на съемках “The Morning Show”.
“Она делает совсем другое шоу. Она в Лос-Анджелесе, очевидно, снимает там свое шоу, так что это будут яблоки и апельсины, что касается нашего сотрудничества”, – заявил Теру.
Однако актер признался, что не отказал бы Энистон, если бы она пригласила его на свое шоу как гостя.
Дженнифер Энистон и Джастин Теру были женаты с 5 августа 2015 года. Пара рассталась в конце 2017 года, но объявила об этом только 15 февраля 2018 года.
- Актриса Дженнифер Энистон появилась в онлайн-режиме 72-й церемонии вручения главной телевизионной премии США “Эмми”, но не одна – к ней присоединились подруги по сериалу “Друзья” Кортни Кокс и Лиза Кудроу.