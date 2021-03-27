Экс-муж Дженнифер Энистон ответил, станет ли гостем ее шоу

Бывший муж голливудской актрисы Дженнифер Энистон Джастин Теру прокомментировал свое вероятное появление в The Morning Show, которое ведет его экс-супруга.

Об этом сообщает американское издание Entertainment Tonight.

49-летний Теру решил шутя ответить на этот вопрос, потому заявил, что продюсеры шоу могут прислать ему несколько страниц сценария.

Джастин и Дженнифер работают над проектами Apple TV +. Теру участвует в создании “Побережье москитов”, а Энистон заметили на съемках “The Morning Show”.

“Она делает совсем другое шоу. Она в Лос-Анджелесе, очевидно, снимает там свое шоу, так что это будут яблоки и апельсины, что касается нашего сотрудничества”, – заявил Теру.

Однако актер признался, что не отказал бы Энистон, если бы она пригласила его на свое шоу как гостя.

Дженнифер Энистон и Джастин Теру были женаты с 5 августа 2015 года. Пара рассталась в конце 2017 года, но объявила об этом только 15 февраля 2018 года.