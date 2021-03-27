Бывшая девушка известного музыканта Колсона Бейкера (Machine Gun Kelly), Instagram-блогерша Соммер Рэй заявила, что он изменял ей с актрисой Меган Фокс.

Об этом она заявила в новом выпуске подкаста Impaulsive.

В частности, девушка пожаловалась, что Бейкер начал отношения с Фокс, не завершив роман с ней. По ее словам, Рэй и Бейкер встречались в то время, когда происходили съемки фильма “Полночь на злаковом поле”, где музыкант познакомился с Меган Фокс.

Соммер призналась, что их отношения с Бейкером развивались постепенно. У них даже не было интимных отношений.

“Я встречалась с Колсоном, но никогда не занималась с ним сексом. Я заставляю парней ждать минимум три месяца, потому что я должна убедиться, что этот человек хорошо ко мне относится. Колсон так и не прошел испытания”, – сказала Соммер.

Девушка начала подозревать об измене, когда вместо нее в клипе любимого на трек Bloody Valentine пригласили сниматься Меган Фокс.

“Я все время ждала его в гостинице, пока они снимались вместе. И я никогда не думала, что между ними что-то есть. Я думала, она старше, у нее есть муж и дети и все в этом роде”, – сказала девушка.

Однако девушка пошутила, что понимает Колсона – если бы она была на его месте, то тоже изменила бы его с Меган Фокс.

В декабре прошлого года инсайдеры говорили, что свадьба Меган и Колсона не заставит себя долго ждать.

“Келли видит своей женой только Фокс. Их друзья обязательно увидят, что в следующем году они обручатся”, – отмечали они.