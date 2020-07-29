Об этом пишет CNN.

В прошлом году в бракоразводном процессе Маккензи получила четверть акций Amazon Безоса – на тот момент более 35 миллиардов долларов. А ее собственный капитал в настоящее время оценивается примерно в 60 миллиардов долларов.

Она отметила, что пожертвование было распределено между 116 организациями, которые занимаются борьбой с расовым неравенством, дискриминацией представителей ЛГБТ-сообщества, проблемами изменения климата, а также поддерживают демократию, экономику и сферу здравоохранения.

Кроме того, Маккензи сообщила, что спустя год после развода сменила фамилию мужа – и стала Скотт.

Стоит отметить, что Безос, которого называют самым богатым человеком в мире, ранее неоднократно подвергался критике за то, что не вкладывал свои деньги в благотворительность. При этом, в последние годы он жертвовал миллиарды долларов на борьбу с изменением климата.