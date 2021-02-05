Бывшая жена Мэрилина Мэнсона Дита фон Тиз сделала заявление после того, как актриса Эван Рэйчел Вуд обвинила музыканта в жестоком сексуальном и физическом насилии.

Заявление фон Тиз появилось в Instagram.

Дита фон Тиз и Мэрилин Мэнсон были в отношениях более 7 лет. С 2005 по 2006 год пара жила в официальном браке. Однако танцовщица бурлеска написала, что “опубликованные подробности не совпадают с ее личным опытом”.

“Я читаю новости о Мэрилине Мэнсоне, которые взволновали всех в понедельник. Всем, кто переживал по поводу меня, я ценю вашу заботу. Знайте, все опубликованные подробности не совпадают с моим личным опытом в течение семи лет, которые мы прожили как пара. Иначе я бы не вышла за него замуж в декабре 2005 года. Через 12 месяцев мы расстались из-за его неверности и злоупотребления наркотиками”, – сообщила фон Тиз.

Она также добавила, что любые формы насилия неприемлемы в отношениях и призвала всех, кто стал жертвой насилия принять меры для исцеления.

“Это мое единственное заявление по этому поводу. Спасибо за уважение”, – подытожила фон Тиз.