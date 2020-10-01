Бывший охранник 64-летней Крис Дженнер, матери Ким Кардашьян, подал на нее в суд, обвинив в сексуальных домогательствах.

Об этом пишет PEOPLE.

Марк МакВильямс также обвинил Крис в расовой и гендерной дискриминации и незаконном увольнении.

В судебных документах экс-охранник утверждает, что в период с мая 2017 года по 12 сентября 2018 года он подвергался харассменту со стороны Крис. По словам МакВильямса, Дженнер постоянно расспрашивала его о сексуальной жизни и делала ему непристойные предложения.

Он также утверждает, что он начал жаловаться на поведение Дженнер своим руководителям в охранной компании David Shield Security и в отдел кадров компании, но никакой реакции не было.

МакВильямс заявил, что он сказал Дженнер, что “такое неправомерное поведение нежелательно”, и просил ее “прекратить и воздерживаться от любых подобных неправомерных действий в дальнейшем”.

Однако, по его словам, Дженнер “проигнорировал все подобные запросы”.

Более того, после этого Крис якобы намеренно начала мстить своему охраннику.

В свою очередь, Дженнер отрицает все обвинения и заявляет, что они не имеют ничего общего с правдой.

“Его абсурдные утверждения явно сфабрикованы и противоречат легко подтверждаемым фактам. Крис никогда не действовала неподобающим образом по отношению к нему. Охранная компания перестала давать работу МакВильямсу после того, как охранник неоднократно был пойман спящим в своей машине на работе”, – заявил представитель матери звездного семейства.