Об этом пишет портал Comic Book.
Официальной версии, почему Олсен удалила аккаунт, нет. Но по слухам, звезду киновселенной Marvel затравили из-за смерти исполнителя роли “Черной Пантеры“ Чедвика Боузмана. Предполагается, что она не выразила соболезнования в адрес Боузмана.
При этом, по данным портала, актриса и ранее редко выкладывала посты и периодически покидала Instagram.
- 29 августа стало известно, что в возрасте 43 лет скончался голливудский актер Чедвик Боузман, известный своей ролью “Черной пантеры” в фильме издательства Marvel.