Об этом пишет портал Comic Book.

Официальной версии, почему Олсен удалила аккаунт, нет. Но по слухам, звезду киновселенной Marvel затравили из-за смерти исполнителя роли “Черной Пантеры“ Чедвика Боузмана. Предполагается, что она не выразила соболезнования в адрес Боузмана.

При этом, по данным портала, актриса и ранее редко выкладывала посты и периодически покидала Instagram.