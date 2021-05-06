Про це повідомляє американський журнал The Hollywood Reporter.

Фільм заснований на реальних подіях і розповідає про гучному вбивстві в Техасі, яке відбулося в 1980-х роках. Олсен зіграє роль домогосподарки Кенді Мотгомері, яку звинуватили в жорстокому вбивстві своєї сусідки.

Продюсерами серіалу стали Ніколь Кідман і Девід Е. Келлі.

Представниця HBO Max Сара Обрі заявила, що новий серіал – це захоплива історія про розчарування і бажання двох жінок з маленького містечка, яка закінчується жахливим актом насильства.