Про це повідомляє Los Angeles Times.

У відвертій розмові з телеведучою Опрою Вінфрі транс-актор розповів про свій шлях до об’єднання зі своїм істинним “я”, важливість підтримки для трансгендерів, сплеск анти-транс-законодавства, що розглядається в різних штатах США, та багато іншого.

Це інтерв’ю знаменує собою перше інтерв’ю Пейджа на камеру з моменту його грудневого поста в соціальних мережах, в якому він оголосив свою стать і нове ім’я.

“Всі трансгендери різні, і я говорю тільки виходячи з власного досвіду. Мені здається важливим це сказати, коли є такий недолік репрезентативності та дезінформації. Я просто думаю, що важливо уточнити, що я говорю лишн виходячи зі свого власного досвіду”, – сказав на початку інтерв’ю актор.

Крім роздумів про свої особисті історії і моменти своєї кар’єри, Елліот поділився своїми емоціями про операцію з видалення грудей.

Пейдж і Вїнфрі також обговорили зростаючий сплеск анти-транс-законодавства, що розглядається і приймається в різних штатах, багато з яких зачіпають транс-молодь. Сюди входять закони, що забороняють трансгендерним дівчатам перебувати в шкільних спортивних командах, закони, спрямовані на запобігання отримання транс-неповнолітніми послуг, що підтверджують гендерну приналежність, і закони, що дозволяють медичним працівникам відмовляти трансгендерам в неекстренній медичній допомозі.

“Я вважаю, що люди хочуть стерти трансгендерних людей з лиця землі. Вони не вірять, що ми існуємо, і вони не хочуть, щоб [ми] існували. А зараз основна тактика – атакувати транс-дітей. … Цих дітей використовують як політичних пішаків в боротьбі з законом про рівність, який республіканці не хочуть приймати”, – зазначив актор.

Пейдж також наголосив, наскільки важлива самоосвіта, щоб підтримувати транс-життя. А трансгендерній молоді він пообіцяв і далі говорити відкрито про проблеми ЛГБТ.

“Я збираюся і далі робити все можливе, щоб спробувати допомогти цьому суспільству змінити його ставлення до трансгендерів”, – резюмував Елліот.

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Нагадаємо, 2 грудня Еллен Пейдж знову зробила камінг-аут – вона оголосила, що є трансгендерним чоловіком і попросила використовувати стосовно себе чоловічі займенники.

“Вітаю, друзі, я хочу поділитися з вами, що я – трансперсона, мої займенники – він/вони, а мене звати Елліот. Я щасливий, що пишу це. Щасливий бути тут. Опинитися в цьому моменті в моєму житті”, – зазначив тоді Пейдж.

Елліот Пейдж (уроджена Еллен Пейдж) стала відомою за ролями у фільмах “Джуно”, Люди Ікс: Остання битва, “Початок”, “Люди Ікс: Дні минулого майбутнього”.