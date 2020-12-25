Covid-19 Украина

обновлено 25.12.2020 в 22:01

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Элтон Джон в образе Санты Клауса поздравил с Рождеством: видео

Британский певец Элтон Джон опубликовал рождественское поздравление, появившись в образе Санты Клауса.

Пятница, 25 декабря 2020, 22:44

Видео он опубликовал на своей странице в Instagram.

Певец был одет в праздничный костюм Санты Клауса. Свой образ он дополнил очками, сделанными из дождика.

Элтон Джон озвучил традиционные поздравления и напел несколько строк рождественской песни.

 

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Допис, поширений Elton John (@eltonjohn)

Теги: видео, Элтон Джон, Рождество

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