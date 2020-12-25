Элтон Джон в образе Санты Клауса поздравил с Рождеством: видео

Видео он опубликовал на своей странице в Instagram.
Певец был одет в праздничный костюм Санты Клауса. Свой образ он дополнил очками, сделанными из дождика.
Элтон Джон озвучил традиционные поздравления и напел несколько строк рождественской песни.
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- Сегодня, 25 декабря, христиане отмечают Рождество Христово по григорианскому календарю. Однако пандемия коронавируса внесла свои коррективы в традиционное празднование. #Буквы рассказывали, как мир празднует Рождество в условиях коронавируса.