Элтон Джон в образе Санты Клауса поздравил с Рождеством: видео

Видео он опубликовал на своей странице в Instagram.

Певец был одет в праздничный костюм Санты Клауса. Свой образ он дополнил очками, сделанными из дождика.

Элтон Джон озвучил традиционные поздравления и напел несколько строк рождественской песни.

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